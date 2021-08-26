Лікар розповіла, чи можуть в Україні ввести вакцинацію для всіх дітей

В Україні починається новий навчальний рік з 1 вересня, серед дітей є можливість спалаху коронавірусу. Втім, в Україні ввели вакцинацію тільки для певних груп дітей.

Ми маємо справу з сезонними захворюваннями. Збудники таких захворювань саме в осінньо-зимовий період. На початку осені зростає захворюваність. Якщо порівнювати не день з днем, а тиждень з тижнем, то бачимо зростання захворюваності. Це буде відбуватись і в подальші місяці.

Крім того, в нас ще активно передається вірус "Дельта". Цей вірус передається швидше. І це також впливає на зростання захворюваності.

Чим відрізняється штам коронавірусу "Дельта" від інших видів? Захворювання протікає однаково. Фіксуються більш важкі форми. Але якщо попередні штами викликали захворюваність у старших людей, то зараз - у молодших, навіть у дітей.

Серед дітей ризик виникнення спалаху існує. Прикладом є ситуація в одному з дитячих таборів (спалах у таборі "Молода гвардія" в Одесі, - ред.). Є розмови, щоб вакциновувати всіх дітей. Зараз в Україні дозволено щеплювати дітей від 12 років. Але тих, у яких є покази для цього: якісь захворювання хронічні, наприклад.

Якщо буде прийнято рішення на рівні нормативних документів про всіх дітей, то будуть всіх вакциновувати. Але зараз йде мова тільки про певні групи.

Вакцинуватись треба, щоб не було спалаху. Тому не потрібно чекати спалаху, потрібно приймати рішення до спалаху, щоб він не відбувся. Для вакцинації всіх дітей потрібно підготувати нормативну базу, розпорядчі документи, які будуть вводити цю вакцинацію.

Людмила Мухарська для РБК-Україна