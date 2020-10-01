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Заболеваемость в Украине может достичь 7 тысяч случаев в сутки

Автор: Олег Рубан

На фоне роста заболеваемости COVID-19 украинский офис Всемирной организации здравоохранения прогнозирует до 9000 новых случаев в сутки уже в ближайшие месяцы. О том, что эта цифра явно завышена, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в комментарии РБК-Украина. 

Этот подъем заболеваемости связан с сезонными острыми респираторными заболеваниями. Ежедневно мы будем регистрировать антирекорд до марта месяца. Средний эпидемиологический период будет колебаться от 5000 до 7000 случаев в сутки, и эта ситуация полностью соответствует естественным свойствам данного возбудителя.

Единственная задача - подготовить койко-места для больных, подготовить инфекционистов. Следующее - подготовить лабораторную сеть к исследованиям, и третье, главное - это защита группы риска. Если эти три вещи будут соблюдать - эпидемия пройдет без лишних потерь и контролируемо.

Это (9000 случаев в день, - ред.) слишком большая цифра, только при неконтролируемой ситуации. Но если будем иметь ситуацию, как сегодня, то будет колебаться от 5000 до 7000, и это - антирекорды.

Олег Рубан, для РБК-Украина

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