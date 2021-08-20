ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заболеваемость COVID увеличится после празднования Дня независимости, - эпидемиолог

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 13:44
Заболеваемость COVID увеличится после празднования Дня независимости, - эпидемиолог Фото: Заболеваемость COVID увеличится после празднования Дня независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

Нельзя однозначно сказать, что после празднования Дня независимости нас ждет вспышка заболеваемости COVID. Когда увеличивается степень заражения, мы это видим. Этот рост будет продолжаться независимо от того, как мы отпразднуем День независимости.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Но естественно, при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях, риск распространения увеличивается. А если торжества будут проходить на открытом воздухе при соблюдении дистанции, когда люди не будут стоять плотно друг к другу, риск значительно меньше. В любом случае сейчас заболеваемость растет и продолжает расти.

И она не делится на заболеваемость штаммом "Дельта" или каким-либо другим. Просто фиксируется количество заболевших COVID, независимо от того, каким штаммом он вызван. Поэтому сложно сказать будет ли расти после празднования Дня независимости количество заражений именно "Дельта".

Число людей, инфицированных этим штаммом, увеличивается из-за того, что он намного быстрее распространяется, чем все то, что было до этого. Естественно, количество больных растет. Поэтому нужны самые строгие меры предосторожности - соблюдение дистанции, ношение масок и постоянная гигиена рук.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе