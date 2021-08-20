Захворюваність збільшиться після святкування Дня незалежності, - епідеміолог

Не можна однозначно сказати, що після святкування Дня незалежності нас чекає спалах захворюваності. Коли збільшується ступінь зараження, ми це бачимо. Це зростання буде продовжуватися незалежно від того, як ми святкуємо День незалежності.

Але природно, при проведенні масових заходів в закритих приміщеннях, ризик поширення збільшується. А якщо урочистості будуть проходити на відкритому повітрі при дотриманні дистанції, коли люди не будуть стояти щільно один до одного, ризик значно менше. У будь-якому випадку зараз захворюваність зростає і продовжує зростати.

І вона не ділиться на захворюваність штамом "Дельта" або яким-небудь іншим. Просто фіксується кількість хворих, незалежно від того, яким штамом він викликаний. Тому складно сказати чи зростатиме після святкування Дня незалежності кількість заражень саме "Дельта".

Число людей, інфікованих цим штамом, збільшується через те, що він набагато швидше поширюється, ніж все те, що було до цього. Природно, кількість хворих зростає. Тому потрібні найсуворіші запобіжні заходи-дотримання дистанції, носіння масок і постійна гігієна рук.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна