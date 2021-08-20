Заболеваемость COVID увеличится после празднования Дня независимости, - эпидемиолог

Но естественно, при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях, риск распространения увеличивается. А если торжества будут проходить на открытом воздухе при соблюдении дистанции, когда люди не будут стоять плотно друг к другу, риск значительно меньше. В любом случае сейчас заболеваемость растет и продолжает расти.

И она не делится на заболеваемость штаммом "Дельта" или каким-либо другим. Просто фиксируется количество заболевших COVID, независимо от того, каким штаммом он вызван. Поэтому сложно сказать будет ли расти после празднования Дня независимости количество заражений именно "Дельта".

Число людей, инфицированных этим штаммом, увеличивается из-за того, что он намного быстрее распространяется, чем все то, что было до этого. Естественно, количество больных растет. Поэтому нужны самые строгие меры предосторожности - соблюдение дистанции, ношение масок и постоянная гигиена рук.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина