Хотя заболеваемость и упала, говорить о победе над пандемией COVID рано

Кроме того, в Украине до сих пор массово фиксируют случаи заболевания коронавирусом, так как он активно передается. У нас лишь немного людей защищены от воздействия вируса. Есть те, кто переболел, их не больше 2 млн человек, и те, кто вакцинирован, однако привитых двумя дозами не так уж много: чуть более 1 млн. Поэтому у вируса образовалась ниша для дальнейшего распространения, в которую попадают незащищенные люди.

Коронавирус - это сезонное заболевание, и в летний период количество респираторно-вирусных заболеваний снижается. Мы видели это летом прошлого года, когда количество больных снизилось. Но ближе к осени их число будет увеличиваться.

При этом количество переболевших коронавирусом и вакцинированных не влияет на статистику заболеваемости. По большей части происходит воздействие на каждого человека индивидуально. Коллективного иммунитета в Украине пока нет. Люди, которые переболели или вакцинированы частично защищены, но это еще не коллективный иммунитет.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина