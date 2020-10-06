Замедлить распространение COVID-19 может разрыв цепи его передачи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что суточная заболеваемость COVID-19 в Украине может превысить 9 000 новых случаев. О том, что нужно делать для того, чтобы замедлить его распространение, руководитель украинского офиса ВОЗ Ярно Хабихт рассказал в комментарии РБК-Украина.

Сегодня мы наблюдаем в Украине все большее количество случаев инфицирования. Похожая ситуация наблюдается и в Европе, где вдвое больше кейсов, если сравнивать июнь и начало сентября. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы количество случаев превысит 5 000, и может даже быть от 7 000 до 9 000 случаев в день.

Но это будет зависеть от того, как Украина сможет усилить отслеживание контактов, чтобы прервать цепь передачи COVID-19, и от того, как мы как сообщество выполняем рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. Исследования показывают, что лишь каждый 4-й украинец регулярно моет руки, как это нужно делать, и каждый третий не соблюдает физическую дистанцию. Все в наших руках, чтобы прервать распространение вируса.

Ключевые мероприятия, которые помогут замедлить распространение и снизят уровень смертности и заболеваемости - это разрыв цепи передачи вируса через исследование в области здравоохранения, определение центров распространения и инфицированных групп населения, эффективное отслеживание контрактов, информирование о риске и повышение осведомленности общественности о превентивных мерах, внедрение мероприятий здравоохранения и социальных мероприятий, основанных на фактах.

Ярно Хабихт, для РБК-Украина