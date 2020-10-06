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Уповільнити поширення COVID-19 може розрив ланцюга його передачі

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 13:20
Уповільнити поширення COVID-19 може розрив ланцюга його передачі В Україні очікується зростання захворюваності на COVID-19 (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ярно Хабіхт, керівник офісу ВООЗ в Україні

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) допускає, що добова захворюваність на COVID-19 в Україні може перевищити 9 000 нових випадків. Про те, що треба робити для того, щоб сповільнити його поширення, керівник українського офісу ВООЗ Ярно Хабіхт розповів в коментарі РБК-Україна.

Сьогодні ми спостерігаємо в Україні все більшу кількість випадків інфікування. Схожа ситуація спостерігається і в Європі, де вдвічі більше кейсів, якщо порівнювати червень і початок вересня. Ми очікуємо, що найближчими місяцями кількість випадків перевищить 5 000, і може навіть бути від 7 000 до 9 000 випадків на день.

Але це буде залежати від того, як Україна зможе посилити відстеження контактів, щоб перервати ланцюг передачі COVID-19, і від того, як ми як спільнота виконуємо рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу. Дослідження показують, що лише кожен 4-й українець регулярно миє руки, як це треба робити, і кожен третій не дотримується фізичної дистанції. Все в наших руках, щоб зупинити поширення вірусу.

Ключові заходи, які допоможуть уповільнити поширення і знизять рівень смертності і захворюваності - це розрив ланцюга передачі вірусу через дослідження в області охорони здоров'я, визначення центрів поширення та інфікованих груп населення, ефективне відстеження контрактів, інформування про ризик та підвищення обізнаності громадськості про превентивні заходи, впровадження заходів охорони здоров'я і соціальних заходів, заснованих на фактах

Ярно Хабіхт, для РБК-Україна

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