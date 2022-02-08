О завершении волны "Омикрона" в Украине говорить пока рано

Говорить от том, когда в Украине закончится новая волна коронавируса, вызвана штаммом "Омикрон", пока рано. Завершение волны будет зависеть от множества факторов, в частности, от соблюдения карантинных правил населением.

Мы не можем сказать сейчас, что в ближайшее время закончится эта волна. Мы видим, что и во многих европейских странах нет еще снижения, в некоторых есть, но не во всех. Снижение идет в тех, у которых волна началась намного раньше, и у которых охват прививками больше, чем у нас, и больше детей привито, чем у нас.

В европейских странах больше придерживаются правил карантина, в сравнении с нашей страной. Поэтому в ближайшее время мы не можем ожидать снижения волны, но все зависит от тех мер, которые будут приняты, и от того как мы будем прививаться.

Сегодня предпосылок к тому, что эта волна закончится, еще нет. Поэтому волна еще будет длиться. Но сколько это будет, месяц, два или три, будет зависеть от того, какие меры будут применяться. Если все будет, как сейчас, то еще не скоро волна закончится.

Каких-то жестких мер вводить сейчас не нужно, но людям нужно разъяснять, что при малейших симптомах нужно оставаться дома и работать дистанционно, чтобы не заражать других людей. Иногда человек думает, что у него просто простуда, а на самом деле у него "Омикрон". Поэтому нужно оставаться дома. Ну и конечно нужно соблюдать дистанцию и носить маски.

Нужно вакцинироваться. Кто уже сделал две прививки, нужно сделать третью. Кто еще не сделал ни одной прививки, то нужно идти и делать. Если люди думают, что если пренебрегать правилами, то все само прекратится, - то этого не случится.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина