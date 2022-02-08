Про завершення хвилі "Омікрону" в Україні говорити поки рано

Говорити від того, коли в Україні закінчиться нова хвиля коронавірусу, викликана штамом "Омікрон", поки рано. Завершення хвилі буде залежати від безлічі факторів, зокрема, від дотримання карантинних правил населенням.

Ми не можемо сказати зараз, що найближчим часом закінчиться ця хвиля. Ми бачимо, що і в багатьох європейських країнах немає ще зниження, в деяких є, але не у всіх. Зниження йде в тих, у яких хвиля почалася набагато раніше, і у яких охоплення щепленнями більше, ніж у нас, і більше дітей щеплено, ніж у нас.

В європейських країнах більше дотримуються правил карантину, в порівнянні з нашою країною. Тому найближчим часом ми не можемо очікувати зниження хвилі, але все залежить від тих заходів, які будуть прийняті, і від того як ми будемо робити щеплення.

Сьогодні передумов до того, що ця хвиля закінчиться, ще немає. Тому хвиля ще триватиме. Але скільки це буде, місяць, два або три, буде залежати від того, які заходи будуть застосовуватися. Якщо все буде, як зараз, то ще не скоро хвиля закінчиться.

Якихось жорстких заходів вводити зараз не потрібно, але людям потрібно роз'яснювати, що при найменших симптомах потрібно залишатися вдома і працювати дистанційно, щоб не заражати інших людей. Іноді людина думає, що у неї просто застуда, а насправді у нього "Омікрон". Тому потрібно залишатися вдома. Ну і звичайно потрібно дотримуватися дистанції і носити маски.

Потрібно вакцинуватися. Хто вже зробив два щеплення, потрібно зробити третє. Хто ще не зробив жодного щеплення, то потрібно йти і робити. Якщо люди думають, що якщо нехтувати правилами, то все саме припиниться, - то цього не трапиться.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна