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До 10 млн доз в неделю: Pfizer планирует удвоить производство COVID-вакцин

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 08:08
До 10 млн доз в неделю: Pfizer планирует удвоить производство COVID-вакцин Фото: вывеска Pfizer (Jeenah Moon/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 млн доз в неделю.

Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла, пишет "Голос Америки".

Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.

"Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз", - уверяет Байден.

Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

РБК-Украина писало, что вакцина от COVID американской компании Pfizer может приехать в Украину в начале марта.

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