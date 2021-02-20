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До 10 млн доз на тиждень: Pfizer планує подвоїти виробництво COVID-вакцин

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 08:08
До 10 млн доз на тиждень: Pfizer планує подвоїти виробництво COVID-вакцин Фото: вивіска Pfizer (Jeenah Moon/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Американська компанія Pfizer розраховує подвоїти виробництво вакцин від коронавіруса. Зараз компанія виробляє близько 5 млн доз на тиждень.

Про це заявив глава Pfizer Альберт Бурла, пише "Голос Америки".

Президент США Джо Байден має намір виконати обіцянку про поширення 100 млн доз вакцин в перші сто днів перебування на посаді.

"Нині ми розраховуємо, що зможемо забезпечити всіх американців вакцинами до кінця липня. Це не означає, що всі американці будуть щеплені, але буде доступна достатня кількість доз", - запевняє Байден.

Зараз в США щеплені менше 15% населення США, епідемія COVID-19 забрала майже 500 тис життів.

Раніше повідомлялося, що компанії Pfizer і BioNTech розпочали дослідження ефективності і безпеки своєї вакцини від коронавіруса нового типу для вагітних жінок у віці від 18 років.

РБК-Україна писало, що вакцина від COVID американської компанії Pfizer може приїхати в Україну на початку березня.

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