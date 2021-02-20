До 10 млн доз на тиждень: Pfizer планує подвоїти виробництво COVID-вакцин

Американська компанія Pfizer розраховує подвоїти виробництво вакцин від коронавіруса. Зараз компанія виробляє близько 5 млн доз на тиждень.

Про це заявив глава Pfizer Альберт Бурла, пише "Голос Америки" .

Президент США Джо Байден має намір виконати обіцянку про поширення 100 млн доз вакцин в перші сто днів перебування на посаді.

"Нині ми розраховуємо, що зможемо забезпечити всіх американців вакцинами до кінця липня. Це не означає, що всі американці будуть щеплені, але буде доступна достатня кількість доз", - запевняє Байден.

Зараз в США щеплені менше 15% населення США, епідемія COVID-19 забрала майже 500 тис життів.