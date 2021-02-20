UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

До 10 млн доз в неделю: Pfizer планирует удвоить производство COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 млн доз в неделю.

Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла, пишет "Голос Америки".

Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.

"Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз", - уверяет Байден.

Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

РБК-Украина писало, что вакцина от COVID американской компании Pfizer может приехать в Украину в начале марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
Страны "Большой семерки" высказались за ускорение доступа к COVID-вакцине в мире
Новая Зеландия начала вакцинацию от COVID
Прогноз погоды