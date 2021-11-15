Более 10 тысяч новых случаев COVID и 442 смерти за сутки: статистика Минздрава
Фото: в Украине более 10 тысяч новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти за сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 2798 человек; летальных исходов - 442; выздоровели - 11 219 человек.
Протестировали методом ПЦР - 21 443 человека, методом ИФА - 4821, экспресс-тестами - 24 327.
Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (+987), Одесской области (+901), Николаевской области (+844), Харьковской области (+829).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 228 441 человек; выздоровели - 2 642 459 человек; летальных случаев - 77 147.