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Более 10 тысяч новых случаев COVID и 442 смерти за сутки: статистика Минздрава

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 08:15
Более 10 тысяч новых случаев COVID и 442 смерти за сутки: статистика Минздрава Фото: в Украине более 10 тысяч новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти за сутки. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 2798 человек; летальных исходов - 442; выздоровели - 11 219 человек.

Протестировали методом ПЦР - 21 443 человека, методом ИФА - 4821, экспресс-тестами - 24 327.

Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (+987), Одесской области (+901), Николаевской области (+844), Харьковской области (+829).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 228 441 человек; выздоровели - 2 642 459 человек; летальных случаев - 77 147.

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