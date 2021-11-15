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Більше 10 тисяч нових випадків COVID та 442 смерті за добу: статистика МОЗ

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 08:15
Більше 10 тисяч нових випадків COVID та 442 смерті за добу: статистика МОЗ Фото: в Україні більше 10 тисяч нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 10 802 нових випадки коронавірусу та 442 смерті за добу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 2 798 осіб; летальних випадків - 442; одужали - 11 219 осіб.

Протестували методом ПЛР - 21 443 особи, методом ІФА - 4821, експрес-тестами - 24 327.

Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (+987), Одеській області (+901), Миколаївській області (+844), Харківській області (+829).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 228 441 особа; одужали - 2 642 459 осіб; летальних випадків - 77 147.

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