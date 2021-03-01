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У 10% жителей планеты есть антитела к коронавирусу, - ВОЗ

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 04:22
У 10% жителей планеты есть антитела к коронавирусу, - ВОЗ Фото: люди в масках (Getty Images by Tomohiro Ohsumi)
Автор: Инна Собора

Менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.

Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

По ее словам, есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не значит, что "весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета".

Сваминатан уверена, что широких масштабов коллективного иммунитета от COVID-19 можно достигнуть только с помощью вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса.

РБК-Украина писало, что ВОЗ располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу.

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