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У 10% жителів планети є антитіла до коронавірусу, - ВООЗ

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 04:22
У 10% жителів планети є антитіла до коронавірусу, - ВООЗ Фото: люди в масках (Getty Images by Tomohiro Ohsumi)
Автор: Инна Собора

Менше 10% населення в усьому світі мають антитіла до коронавирусу. Такий результат показали майже 500 досліджень.

Про це розповіла головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Сваминатан, повідомляється на сторінці ВООЗ в Twitter.

За її словами, є території, особливо в міських районах з високою щільністю населення, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла, але це не означає, що "все місто, провінція, або країна досягли колективного імунітету".

Сваминатан впевнена, що широких масштабів колективного імунітету від COVID-19 можна досягти тільки за допомогою вакцинації населення.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує переболевшим COVID-19 вакцинуватися від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що ВООЗ має даних про повторних зараження новими штамами коронавірусом, незважаючи на наявність антитіл до вірусу.

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