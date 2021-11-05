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Более 11 миллионов украинцев получили одну дозу COVID-вакцины

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 08:23
Более 11 миллионов украинцев получили одну дозу COVID-вакцины Фото: более 11 миллионов украинцев получили одну дозу COVID-вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с начала вакцинальной кампании получили одну дозу вакцины от коронавируса более 11 миллионов человек. За вчера привились более 270 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Прошли сутки

За минувшие сутки, 4 ноября прививку от коронавируса получили 270 320 человек.

В частности, первую дозу вакцины получили 190 327 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 79 993 человека.

Всего в Украине

С начала вакцинальной кампании от COVID-19 привито 11 086 047 человек.

Из которых привились первой дозой 11 086 045 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 7 762 884 (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общем количестве в Украине уже сделано 18 848 929 прививок.

Как добавляют в Минздраве, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы антиковидной вакцины.

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