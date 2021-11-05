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Понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу COVID-вакцини

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 08:23
Понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу COVID-вакцини Фото: понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини від коронавірусу більше ніж 11 мільйонів людей. За вчора щепилися більш як 270 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Минула доба

За минулу добу, 4 листопада щеплення від коронавірусу отримали 270 320 людей.

Зокрема, першу дозу вакцини отримали 190 327 осіб, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 79 993 людини.

Всього в Україні

Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 щеплено 11 086 047 людей.

З яких щепилися першою дозою 11 086 045 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 7 762 884 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні вже зроблено 18 848 929 щеплень.

Як додають у МОЗ, 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували мали жодної дози антиковідної вакцини.

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