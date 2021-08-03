Всех 12 миллионов жителей Уханя проверят на коронавирус

Ухань, который впервые дал миру представление о карантине, не сообщал о местных случаях коронавируса с середины мая прошлого года, но в понедельник власти подтвердили три новых случая варианта Delta.

"Чтобы гарантировать безопасность всех жителей города, будет быстро запущено общегородское тестирование нуклеиновых кислот для всех людей, чтобы полностью исключить положительные результаты и бессимптомные инфекции", - сказал Ли Цян чиновник, столицы центральной провинции Хубэй.

Новые случаи заболевания в Ухане, наряду с инфекциями в близлежащих городах Цзинчжоу и Хуанган были связаны со случаями, выявленными в городе Хуайань в провинции Цзянсу.

Вспышка в Цзянсу, как полагают, началась в столице провинции Нанкине, причем вариант Delta, скорее всего, появился во время рейса из России, заявили официальные лица.

С тех пор многие города на юге Китая и несколько городов на севере, включая Пекин, сообщили об инфекциях. Число случаев местной передачи в Китае с 20 июля, когда были обнаружена первая инфекция в Нанкине, составило 414 по состоянию на понедельник.

Вариант Delta представляет новые риски для второй по величине экономики мира, поскольку он распространяется от побережья к внутренним городам. Власти многих городов начали массовое тестирование для выявления и изоляции носителей.