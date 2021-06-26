Уже более 130 во всех регионах. Где и когда будут работать центры вакцинации: список
На этих выходных, 26-27 июня, более 130 центров вакцинации против COVID-19 будут работать во всех регионах Украины. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Минздраве отметили, что в центрах вакцинации прививки будут делать как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди. В нее войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.
"Приоритет отдается пожилым людям", - подчеркнули в министерстве.
Полный список центров и график их работы:
Напомним, ранее в Минздраве призвали украинцев, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинируюсь".