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Уже более 130 во всех регионах. Где и когда будут работать центры вакцинации: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

На этих выходных, 26-27 июня, более 130 центров вакцинации против COVID-19 будут работать во всех регионах Украины. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минздраве отметили, что в центрах вакцинации прививки будут делать как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди. В нее войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.

"Приоритет отдается пожилым людям", - подчеркнули в министерстве.

Полный список центров и график их работы:

Напомним, ранее в Минздраве призвали украинцев, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинируюсь".

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УкраинацентрВакцинация