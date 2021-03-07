Выплаты по 1400 долларов американцам могут начаться уже в марте, - Байден

Жители США смогут получить выплаты от правительства из-за пандемии коронавируса, после того как Сенат поддержал пакет для стимулирования экономики США на 1,9 трлн долларов. Ожидается, что большинство американцев получат помощь уже в этом месяце.

Выступая в Белом доме, президент США Джо Байден заявил, что Сенат принял его пакет мер для оживления экономики в условиях пандемии коронавируса объемом 1,9 триллиона долларов. Это значит, что большинство американцев сможет получать выплаты в размере 1400 долларов на человека уже в текущем месяце.

Также в "Американском плане спасения" Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе 5 600 долларов.