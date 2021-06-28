150 евро за первую дозу: в Греции молодежь поощряют делать COVID-прививки

В Греции запустили программу по поощрению молодых людей вакцинироваться против коронавируса. Правительство страны стремится активизировать процесс вакцинации.

Молодым людям предлагают 150 евро за принятие первой дозы. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил министрам в понедельник утром, что это "подарок из благодарности". Деньги будут храниться на карточках, которые можно будет потратить в течение лета, в частности, на культурные мероприятия.

Молодые люди также получат месяц бесплатного Интернета для своих телефонов.

Сейчас около трети населения Греции привито, но страна пытается повысить эти показатели во время туристического сезона.