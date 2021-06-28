150 євро за першу дозу: в Греції молодь заохочують робити COVID-щеплення

В Греції запустили програму із заохочення молодих людей вакцинуватись проти коронавірусу. Уряд країни прагне активізувати процес вакцинації.

Про це повідомляє Reuters .

Молодим людям пропонують 150 євро за прийняття першої дози. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив міністрам у понеділок вранці, що це "подарунок із вдячності". Гроші зберігатиметься на картках, які можна буде витратити протягом літа, зокрема, на культурні заходи.

Молоді люди також отримають місяць безкоштовного Інтернету для своїх телефонів.

Наразі близько третини населення Греції щеплено, але країна намагається підвищити ці показники під час туристичного сезону.