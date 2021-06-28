ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

150 євро за першу дозу: в Греції молодь заохочують робити COVID-щеплення

Новость на русском →
Греція, Понеділок 28 червня 2021 15:38
150 євро за першу дозу: в Греції молодь заохочують робити COVID-щеплення Фото: в Греції заохочують робити щеплення від коронавірус (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

В Греції запустили програму із заохочення молодих людей вакцинуватись проти коронавірусу. Уряд країни прагне активізувати процес вакцинації.

Про це повідомляє Reuters.

Молодим людям пропонують 150 євро за прийняття першої дози. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив міністрам у понеділок вранці, що це "подарунок із вдячності". Гроші зберігатиметься на картках, які можна буде витратити протягом літа, зокрема, на культурні заходи.

Молоді люди також отримають місяць безкоштовного Інтернету для своїх телефонів.

Наразі близько третини населення Греції щеплено, але країна намагається підвищити ці показники під час туристичного сезону.

Нагадаємо, з 24 червня в Греції пом'якшили карантин. Зокрема, скасована обов'язкова вимога щодо носіння масок на вулиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19