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150 евро за первую дозу: в Греции молодежь поощряют делать COVID-прививки

Автор: Андрей Василюк

В Греции запустили программу по поощрению молодых людей вакцинироваться против коронавируса. Правительство страны стремится активизировать процесс вакцинации.

Об этом сообщает Reuters.

Молодым людям предлагают 150 евро за принятие первой дозы. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил министрам в понедельник утром, что это "подарок из благодарности". Деньги будут храниться на карточках, которые можно будет потратить в течение лета, в частности, на культурные мероприятия.

Молодые люди также получат месяц бесплатного Интернета для своих телефонов.

Сейчас около трети населения Греции привито, но страна пытается повысить эти показатели во время туристического сезона.

Напомним, с 24 июня в Греции смягчили карантин. В частности, отменено обязательное требование по ношению масок на улице.

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