Почти 190 тысяч больных COVID-19: Великобритания зафиксировала очередной рекорд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Подтвержденные ежедневные случаи COVID-19 в Великобритании достигли еще одного максимума в четверг: за последние 24 часа было зарегистрировано 189 213 случаев, в тоже время количество госпитализаций и количество смертей также увеличилось", - пишет издание.

В частности, еще 332 человека скончались в течение 28 дней после положительного теста. В среду сообщалось о 57 смертях.

Эксперты предупреждают, что ежедневные цифры по заболеваемости не включают тех, кто был повторно инфицирован. Кроме того, не все заболевшие имеют симптомы, соответственно не проходят тестирование. В связи с этим, реальное число больных еще выше.