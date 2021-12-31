Почти 190 тысяч больных COVID-19: Великобритания зафиксировала очередной рекорд
Количество подтвержденных ежедневных случаев COVID-19 в Великобритании достигло очередного максимума. За последние сутки было зарегистрировано 189 213 новых случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Подтвержденные ежедневные случаи COVID-19 в Великобритании достигли еще одного максимума в четверг: за последние 24 часа было зарегистрировано 189 213 случаев, в тоже время количество госпитализаций и количество смертей также увеличилось", - пишет издание.
В частности, еще 332 человека скончались в течение 28 дней после положительного теста. В среду сообщалось о 57 смертях.
Эксперты предупреждают, что ежедневные цифры по заболеваемости не включают тех, кто был повторно инфицирован. Кроме того, не все заболевшие имеют симптомы, соответственно не проходят тестирование. В связи с этим, реальное число больных еще выше.
Напомним, 30 декабря Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.