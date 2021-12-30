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В Италии новый рекорд. Почти 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

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Италия, Четверг 30 декабря 2021 12:31
В Италии новый рекорд. Почти 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки Фото: в Италии почти 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toscana media news.

"За последние 24 часа в Италии было выявлено 98 030 новых случаев COVID-19. Тестов было преведено - 1 029 429", - пишет издание.

При этом уточняется, что нагрузка на больницы увеличивается. В данный момент 10 578 пациентов госпитализированы с симптомами коронавирусной инфекции, они пребывают в обычных палатах. Еще 1185 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, 29 декабря в Великобритании подтвердили 183 037 новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.

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