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2,3 миллиарда доз COVID-вакцин распределят среди развивающихся стран, - Меркель

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Мир, Воскресенье 13 июня 2021 14:46
2,3 миллиарда доз COVID-вакцин распределят среди развивающихся стран, - Меркель Фото: 2,3 миллиарда доз COVID-вакцин распределят среди развивающихся стран (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 13 июня, что до конца 2022 года среди стран, должно быть распределено 2,3 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Также Меркель надеется на представление в 2022 году первых инфраструктурных проектов в странах с низким уровнем дохода.

Об этом сообщает Reuters.

Меркель отметила, что инфраструктурные проекты должна представить новая рабочая группа "Большой семерки" (G7) в 2022 году.

На саммите в Великобритании страны "Большой семерки" также выразили желание создать конкурента масштабной китайской инвестиционной инициативе "Один пояс, один путь".

Ранее сообщалось, что, согласно предварительном коммюнике стран "Большой семерки" речь шла о пожертвовании 1 миллиард доз вакцин против COVID-19 в течение следующего года. Также Группа семи стран будет сотрудничать с частным сектором, "Большой двадцаткой" (G20) и другими странами для увеличения вклада в течение следующих месяцев.

В проекте "Большой семерки" указано, что пожертвования вакцин построены на экспорте отечественного производства, при этом по меньшей мере 700 миллионов доз экспортируются или будут экспортированы в этом году, из которых по меньшей мере 50% предназначены для стран, не входящих в "Большую семерку".

Группа добавила, что она "обязуется продолжать экспортировать вакцины в значительных пропорциях; и способствовать добровольному лицензированию и неприбыльному мировому производству, которое к этому времени составляло 95% от поставок COVAX".

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