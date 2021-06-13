2,3 мільярда доз COVID-вакцин розподілять серед країн, що розвиваються, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 13 червня, що до кінця 2022 року серед країн, що розвиваються, має бути розподілено 2,3 мільярда доз вакцин проти COVID-19. Також Меркель сподівається на представлення у 2022 році перших інфраструктурних проектів в країнах з нижчим рівнем доходу.

На саміті у Великій Британії країни "Великої сімки" також висловили бажання створити конкурента масштабній китайській інвестиційній ініціативі "Один пояс, один шлях".

Раніше повідомлялося, що, згідно у попередньому комюніке країн "Великої сімки" йшлося про пожертвування 1 мільярд доз вакцин проти COVID-19 протягом наступного року. Також група семи країн співпрацюватиме з приватним сектором, "Великою двадцяткою" (G20) та іншими країнами для збільшення внеску протягом наступних місяців.

У проекті "Великої сімки" зазначено, що пожертви вакцин побудовані на експорті вітчизняного виробництва, при цьому щонайменше 700 мільйонів доз експортуються або будуть експортовані цього року, з яких щонайменше 50% призначені для країн, що не входять у "Велику сімку".

Група додала, що вона "зобов'язується продовжувати експортувати вакцини у значних пропорціях; і сприяти добровільному ліцензуванню та неприбутковому світовому виробництву, яке до цього часу становило 95% від поставок COVAX".