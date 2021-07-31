Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса

В Украине завершили вакцинацию 2 000 356 человек. Еще 3 525 848 - получили одну дозу вакцины и ожидают вторую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Всего за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировано 150 080 человек. Одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизированные - 61 861 человек.

Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года при усилении карантина смогут работать только те школы, в которых вакцинировано от COVID-19 не менее 80% учителей.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие инициативы будут и впредь.