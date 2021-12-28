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Более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки - статистика Минздрава

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 08:14
Более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки - статистика Минздрава Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2248 человек, а умерли - 134. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 944 человека; летальных случаев - 134; выздоровели - 4 789 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 12 853 человека, методом ИФА - 1836, экспресс-тестами - 15 697.

Больше всего заражений за сутки в Киеве (475), Донецкой (149), Одесской (189) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 649 236 человек; выздоровели - 3 437 528 человек; летальных случаев - 95 105.

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