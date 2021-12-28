Більше 2 тисяч нових випадків COVID та 134 смерті за добу, - статистика МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 2248 людей, а померли - 134. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 944 особи; летальних випадків - 134; одужали - 4 789 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 12 853 особи, методом ІФА - 1836, експрес-тестами - 15 697.
Найбільше заражень за добу в Києві (475), Донецькій (149), Одеській (189) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 649 236 осіб; одужали - 3 437 528 осіб; летальних випадків - 95 105.