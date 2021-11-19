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Более 20 тысяч новых случаев и 725 смертей: суточная COVID-статистика

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 08:16
Более 20 тысяч новых случаев и 725 смертей: суточная COVID-статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 20 050 человек, а умерли - 725. Больше всего новых заражений в Днепропетровской области и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Более 20 тысяч новых случаев и 725 смертей: суточная COVID-статистика

За сутки госпитализировали 3637 человек; летальных исходов - 725; выздоровели - 22 304 человека. Протестировали за сутки методом ПЦР - 55 244 человека, методом ИФА - 14 346, экспресс-тестами - 42 145.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 304 058 человек; выздоровели - 2 726 521 человека; летальных исходов - 80 231.

Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (1943), Киеве (1782), Запорожской области (1187).

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