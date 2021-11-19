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Більше 20 тисяч нових випадків та 725 смертей: добова COVID-статистика

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 08:16
Більше 20 тисяч нових випадків та 725 смертей: добова COVID-статистика Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 20 050 людей, а померли - 725. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Більше 20 тисяч нових випадків та 725 смертей: добова COVID-статистика

За добу госпіталізували 3 637 осіб; летальних випадків - 725; одужали - 22 304 особи. Протестували за добу методом ПЛР - 55 244 особи, методом ІФА - 14 346, експрес-тестами - 42 145.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 304 058 осіб; одужали - 2 726 521 особи; летальних випадків - 80 231.

Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (1943), Києві (1782), Запорізькій області (1187).

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