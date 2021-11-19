Более 22 млн прививок против коронавируса проведено в Украине
В Украине по состоянию на сегодня, 19 ноября уже сделали более 22 млн прививок против COVID. Вчера было вакцинировано почти 300 тысяч человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За сутки
За вчера, 18 ноября в стране было вакцинировано против коронавируса 294 320 человек.
Из которых первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 463 человека.
В целом в Украине
В Украине от начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу - 12 657 190, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 9 448 782 человека.
В общем количестве в стране уже проведено 22 105 972 прививок.
В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.
Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря полностью вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен через приложение "Дия".
Позже стало известно, что тысяча гривен за вакцинацию от COVID в Украине будет начисляться на виртуальные платежные карты через приложение "Дия".
Вчера Верховная рада приняла за основу законопроект, что предусматривает выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.