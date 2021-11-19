ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Более 22 млн прививок против коронавируса проведено в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 19 ноября 2021 08:26
Более 22 млн прививок против коронавируса проведено в Украине Фото: более 22 млн прививок против коронавируса проведено в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на сегодня, 19 ноября уже сделали более 22 млн прививок против COVID. Вчера было вакцинировано почти 300 тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

За вчера, 18 ноября в стране было вакцинировано против коронавируса 294 320 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 463 человека.

В целом в Украине

В Украине от начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу - 12 657 190, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 9 448 782 человека.

В общем количестве в стране уже проведено 22 105 972 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря полностью вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен через приложение "Дия".

Позже стало известно, что тысяча гривен за вакцинацию от COVID в Украине будет начисляться на виртуальные платежные карты через приложение "Дия".

Вчера Верховная рада приняла за основу законопроект, что предусматривает выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе