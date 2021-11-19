Понад 22 млн щеплень проти коронавірусу проведено в Україні

В Україні станом на сьогодні, 19 листопада вже зробили понад 22 млн щеплень проти COVID. Вчора було вакциновано майже 300 тисяч осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

За вчора, 18 листопада в країні було вакциновано проти коронавірусу 294 320 людей.

З яких першу дозу вакцини отримали 102 857 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 191 463 людини.

Загалом в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу - 12 657 190, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 9 448 782 людини.

У загальній кількості в країні вже проведено 22 105 972 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.