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Более 24 тысяч новых случаев и 750 смертей: обновленная COVID-статистика в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 24 058 человек, умерли 750. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 4 318 человек; летальных исходов - 750; выздоровел - 21 941 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 61 714 человек, методом ИФА - 17 057, экспресс-тестами - 49 337.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 179 577 человек; выздоровели - 2 594 679 человек; летальных исходов - 75 607.

Где больше всего новых случаев

В Минздраве сообщили, что за сутки подтвердили больше всего новых случаев в Киеве (+1802), Днепропетровской области (+1867), Одесской области (+1816), Донецкой области (+1348), Полтавской области (+1257).

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Министерство здравоохранения Украины