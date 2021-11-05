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Более 26 тысяч новых случаев и почти 700 смертей: Минздрав обновил COVID-статистику в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заболели COVID 26 488 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 5 497 человек; летальных исходов - 696; выздоровевших - 13 281 человек. Протестировали методом ПЦР - 71 870 человек, методом ИФА-21 173, экспресс-тестами - 54 958.

Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях.

За все время пандемии в Украине заболел 3 032 951 человек; выздоровели - 2 492 419 человек; летальных исходов - 70 842.

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Министерство здравоохранения Украины