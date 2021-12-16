Более 27 млн прививок от коронавируса уже получили украинцы
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили более 27 млн человек. Вчера иммунизировались более 140 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За минувшие сутки, 16 декабря от коронавируса вакцинировали 142 926 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 47 519 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 95 407.
В целом в Украине
От начала вакцинальной кампании в стране привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу вакцины - 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 735 628 людей.
В общем количестве в стране проведено 27 004 683 прививки.
Напомним, в Украине уже стартовал пилотный проект по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Уже открыто более 1,7 млн виртуальных карт для выплат.
Добавим, еще в двух банках теперь можно оформить карту для выплаты.