Понад 27 млн щеплень від коронавірусу вже отримали українці
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусу отримали понад 27 млн людей. Вчора імунізувалися більш як 140 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За минулу добу, 16 грудня від коронавірусу вакцинували 142 926 людей. З яких першу дозу вакцини отримало 47 519 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 95 407.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу вакцини - 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 735 628 людей.
У загальній кількості в країні проведено 27 004 683 щеплення.
Нагадаємо, в Україні вже стартував пілотний проект щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію. Уже відкрито понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат.
Додамо, ще в двох банках тепер можна оформити карту для виплати.