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Почти 280 тысяч украинцев за сутки вакцинировались от COVID

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 280 тысяч человек. Одну дозу получили 141 347 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки сделали прививку 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированные - 137 789 человек.

За все время вакцинальной кампании сделали прививку 11 986 077 человек, из них получили одну дозу - 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 422 334 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведены 20 408 409 прививок.

"91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антискользящей вакцины", - отметили в Минздраве.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 24 058 человек, умерли 750.

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Вакцинация