Более 35% всех взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины

Американцы уже получили более 140 миллионов доз вакцин против COVID-19. Таким образом вакцинировались 35,4% от числа всех взрослых.

В общей сложности федеральное правительство распределило по всей стране почти 181 миллион доз вакцин производства Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson. Первые две из них требуют введения двух доз, третья - лишь одну.

"Более 91 миллиона жителей США, или 35,4% от числа всех взрослых, уже получили по крайней мере одну дозу вакцины; свыше 50 миллионов американцев, что составляет 19,4% от всего населения страны старше 18 лет, были полностью вакцинированы по состоянию на утро субботы", - говорится в сообщении.