Понад 35% усіх дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини

Американці вже отримали понад 140 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Таким чином вакцинувалися 35,4% від числа всіх дорослих.

У цілому федеральний уряд розподілив по всій країні майже 181 мільйон доз вакцин виробництва Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson. Перші дві з них вимагають введення двох доз, третя - лише одну.

"Більше 91 мільйона жителів США, або 35,4% від числа всіх дорослих, вже отримали принаймні одну дозу вакцини; понад 50 мільйонів американців, що становить 19,4% від усього населення країни старше 18 років, були повністю вакциновані за станом на ранок суботи", - йдеться в повідомленні.