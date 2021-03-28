ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Понад 35% усіх дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 00:59
Понад 35% усіх дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини Фото: вакцина (Jon Cherry/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Американці вже отримали понад 140 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Таким чином вакцинувалися 35,4% від числа всіх дорослих.

Про це пише "Голос Америки".

У цілому федеральний уряд розподілив по всій країні майже 181 мільйон доз вакцин виробництва Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson. Перші дві з них вимагають введення двох доз, третя - лише одну.

"Більше 91 мільйона жителів США, або 35,4% від числа всіх дорослих, вже отримали принаймні одну дозу вакцини; понад 50 мільйонів американців, що становить 19,4% від усього населення країни старше 18 років, були повністю вакциновані за станом на ранок суботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавіруса в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Додамо, що три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини від коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина Сполучені Штати Америки
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19