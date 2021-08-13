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Более 4,5 млн украинцев вакцинировали от COVID-19, за последние сутки - 163 тысячи

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Пятница 13 августа 2021 08:54
Более 4,5 млн украинцев вакцинировали от COVID-19, за последние сутки - 163 тысячи Фото: в Украине вакцинировали более 4,5 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение минувших суток в Украине 163 310 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вчера работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу - 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек

Всего проведено 7 171 758 прививок.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев штамма коронавируса"Дельта".

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