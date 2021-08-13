Более 4,5 млн украинцев вакцинировали от COVID-19, за последние сутки - 163 тысячи
Фото: в Украине вакцинировали более 4,5 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В течение минувших суток в Украине 163 310 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Вчера работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу - 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек
Всего проведено 7 171 758 прививок.
Ранее сообщалось, что на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев штамма коронавируса"Дельта".