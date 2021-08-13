В Украине вдвое выросло количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта", - санврач
Фото: в Украине вдвое выросло количество заражений штаммом "Дельта" (Виталий Носач. РБК-Украина)
На территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев "Дельта" штамма коронавируса. Количество случаев возросло вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного санврача Игоря Кузина "Суспільному".
Он уточнил, что в Киеве зарегистрирован 21 случай.
Напомним, 5 августа стало известно об официально подтвержденных 147 случаях штамма коронавируса "Дельта".
Ранее сообщалось, что в Украине еще не обнаружен штамм коронавируса"Йота", который впервые возник в США.