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В Украине вдвое выросло количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта", - санврач

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Пятница 13 августа 2021 08:36
В Украине вдвое выросло количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта", - санврач Фото: в Украине вдвое выросло количество заражений штаммом "Дельта" (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев "Дельта" штамма коронавируса. Количество случаев возросло вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного санврача Игоря Кузина "Суспільному".

Он уточнил, что в Киеве зарегистрирован 21 случай.

Напомним, 5 августа стало известно об официально подтвержденных 147 случаях штамма коронавируса "Дельта".

Ранее сообщалось, что в Украине еще не обнаружен штамм коронавируса"Йота", который впервые возник в США.

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