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Более 41 тысячи новых заражений и почти 300 смертей, - суточная COVID-статистика

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 08:15
Более 41 тысячи новых заражений и почти 300 смертей, - суточная COVID-статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 694 человека. Больше всего новых случаев в Одесской области и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 4128 человек; летальных исходов - 280; выздоровели - 16 628 человек. Протестировали методом ПЦР - 84 520, методом ИФА - 6962, экспресс-тестами - 66 069.

Больше всего новых случаев в Одесской области и Киеве.

За все время пандемии в Украине заболел 4 421 741 человек; выздоровели - 3 729 976 человек; летальных случаев - 102 167.

Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина.

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