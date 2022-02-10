Більше 41 тисячі нових заражень та майже 300 смертей, - добова COVID-статистика
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 41 694 людини. Найбільше нових випадків в Одеській області та Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 4 128 осіб; летальних випадків - 280; одужали - 16 628 осіб. Протестували методом ПЛР - 84 520, методом ІФА - 6962, експрес-тестами - 66 069.
Найбільше нових випадків в Одеській області та Києві.
За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа; одужали - 3 729 976 осіб; летальних випадків - 102 167.