Более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу. Работали 100 центров вакцинации

За прошедшие сутки, 26 июня, прививки от коронавируса получили 43 660 человек. Их проводили мобильные бригады, пункты прививок и центры вакцинации.

В частности, вчера по всей стране работали более 100 центров вакцинации.

За 26 июня одну дозу вакцины получили 22 328 человек, полностью иммунизированные - 21 332 человека.

При этом, более 19,5 тысяч получили прививки китайским препаратом CoronaVac (его используют в центрах вакцинации), а также свыше 21,5 тысяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Еще почти 2,5 тысяч получили препарат AstraZeneca.

От начала вакцинальной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 572 298 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 2 466 135 прививок.