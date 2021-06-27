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Более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу. Работали 100 центров вакцинации

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Воскресенье 27 июня 2021 09:32
Более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу. Работали 100 центров вакцинации Фото: в Украине прививки от коронавируса получили 43 тысячи человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 26 июня, прививки от коронавируса получили 43 660 человек. Их проводили мобильные бригады, пункты прививок и центры вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, вчера по всей стране работали более 100 центров вакцинации.

За 26 июня одну дозу вакцины получили 22 328 человек, полностью иммунизированные - 21 332 человека.

При этом, более 19,5 тысяч получили прививки китайским препаратом CoronaVac (его используют в центрах вакцинации), а также свыше 21,5 тысяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Еще почти 2,5 тысяч получили препарат AstraZeneca.

От начала вакцинальной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 572 298 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 2 466 135 прививок.

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