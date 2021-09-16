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Более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 08:45
Более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса Фото: более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине получили две дозы вакцины от коронавируса 5 009 066 человек. За минувшие сутки иммунизацию прошли 118 786 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 68 806 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 49 980.

За прошедшие сутки население иммунизировали:

  • 899 мобильных бригад,
  • 2 919 пунктов прививания;
  • 321 центр вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 097 685 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 6 097 683 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 009 066.

В общем количестве в Украине проведено 11 106 749 прививок.

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