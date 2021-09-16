Более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса
Фото: более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине получили две дозы вакцины от коронавируса 5 009 066 человек. За минувшие сутки иммунизацию прошли 118 786 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В частности, вчера одну дозу вакцины получили 68 806 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 49 980.
За прошедшие сутки население иммунизировали:
- 899 мобильных бригад,
- 2 919 пунктов прививания;
- 321 центр вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 097 685 человек.
Из которых получили одну дозу вакцины - 6 097 683 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 009 066.
В общем количестве в Украине проведено 11 106 749 прививок.